الإزالة الفورية.. ننشر نص مشروع قانون البناء الموحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب احمد على:

انتهت اللجنة المشتركة من لجنـان الاسكـــان، والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الادارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، من مشـروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقـانون رقـم 119 لسـنة 2008 ، وستة مشروعات قوانين مقدمة من نواب المجلس، ومن أبرز بنوده الإزالة الفورية للمخالفات.

ويهدف مشروع القانون، الذى حصل مصراوى على نسخة منه، وسيتم مناقشته خلال الجلسة العامة المقبلة، إلى تبسيط الاجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد.

كما يهدف مشروع القانون، إلى تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.

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وتهدف التعديلات إلى تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والذي كان يمثل حجر عثرة في

طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، إلى جانب اضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية، خاصة بالمراكز المستويات التخطيطية.

وتضمنت التعديلات العمل على اعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى الواقعة خارج الحيز العمراني للاجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وتطبيق إلازالة الفورية، لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة، بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية، وجاء نص القانون على النحو التالى.