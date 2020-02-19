أخبار مصر | "العصار" و"جولوفشينكو" يبحثان أطر التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" و"جولوفشينكو" يبحثان أطر التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد رومان جولوفشينكو وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي، والوفد المرافق له، بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر، لبحث موضوعات التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وخلال اللقاء تم الإشارة إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولتين على تعميق التعاون المشترك والتنسيق لإنتاج معدات علي جودة عالية وبأسعار منافسة، كما تم مراجعة الموقف التنفيذي لبنود خارطة الطريق التي تم توقيعها في يوليو من العام الماضي، والتأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير ملفات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية، كما تم الإشارة إلى التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات المدنية.

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وأكد الوزيران خلال اللقاء على ضرورة المضي قدمًا في موضوعات التعاون وتشكيل لجان لبحث كافة البنود بشكل أكثر دقة، لدفع عجلة التعاون المشترك، استعدادًا للقاء اللجنة المشتركة في مينسك قريبًا.

وأشاد "جولوفشينكو" بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية، الذي يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك كون مصر بوابة للنفاذ إلى السوق الأفريقي والعربي.

وأشار إلى ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من وجود تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم.