أخبار مصر | وزيرة التضامن: صدور لائحة قانون العمل الأهلي خلال أسابيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: صدور لائحة قانون العمل الأهلي خلال أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نوادي ليونز مصر، لقاء بوزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، مساء أمس، شهد حضور عددا من حكام ورؤساء نوادي الليونز في المحافظات المختلفة.

وفي بداية اللقاء استعراضت وزيرة التضامن الاجتماعي إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، هي محاور الرعاية والحماية والتنمية والتشبيك بين الشركاء ومكافحة الفساد.

وأكدت القباج على أن الوزارة تهتم خلال الفترة القادمة بالإستثمار في البشر، بالإضافة إلى إطلاق برامج لدعم الوعي والقيم الإيجابية بالتوازي مع الإستمرار في تقديم الدعم وسبل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية.

وكشفت أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي بما يلبي متطلبات العاملين في العمل الأهلين موضحة أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيرًا ببناء قواعد البيانات في مجالات الدعم النقدي والجمعيات الأهلية والتمكين الإقتصادي والاجتماعية، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين استهداف الأولى بالرعاية.

وشددت القباج على تبني استراتيجية لمكافحة الفساد على أعلى المستويات، بدايةً من تشديد الرقابة على دور الرعاية، ومنح الرقابة المجتمعية على دور الرعاية، وميكنة كافة الخدمات والربط الإلكتروني بين إدارات ومديريات الوزارة على مستوى الجمهورية.