أخبار مصر | مصر للطيران تتسلم الطائرة الثانية من طراز الإيرباص "A320 neo​"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تتسلم الطائرة الثانية من طراز الإيرباص "A320 neo​" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة ثاني طائرات مصر للطيران الجديدة بحروف تسجيل Su-GFK من طراز إيرباص A320neo، قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصر للطيران، والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب".



وتقوم الطائرة الأولى من نفس الطراز التي تسلمتها الشركة في ١٥ فبراير الماضي، بأول رحلاتها اليوم برقم MS914 المتجهة إلى أبوظبي في تمام الساعة ٨.٤٥ صباحًا.

يذكر أن الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo، توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت، وخاصية الـLive TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.