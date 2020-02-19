مصر | إعادة فتح طريق القاهرة العين السخنة بعد تحسن الطقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح طريق القاهرة العين السخنة بعد تحسن الطقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي، بعد انقشاع الشبورة المائية وتحسن الأحوال الجوية.

كانت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، أغلقت طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي، لوجود شبورة مائية.

ووجه مدير المرور بتكثيف التواجد الأمني على الطريق، لتسيير حركة السيارات، تحسبا لحدوث أي تكدسات مرورية.