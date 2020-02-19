مصر | بسبب الشبورة.. إغلاق طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الشبورة.. إغلاق طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي، لوجود شبورة مائية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق الطريق في الاتجاهين، وسط إنتشار الخدمات المرورية بالطريق.

وأهابت، قائدوا السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا لذويهم سالمينن وعدم وقوع أي حوادث على الطريق المشار إليه.