شكرا لقرائتكم خبر عن في أول زيارة لـ«حلايب»..محافظ البحر الأحمر يعلن فتح التقديم على 538 وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، خلال زيارته الأولى لمدينة حلايب، لقاء جماهيريا مع المواطنين، ومشايخ القبائل، واستمع لمطالب الأهالى، التي تمثلت في المطالبة بوضع ضوابط لتوزيع مساكن وحدات التوطين، وإنشاء وحدة حجر بيطري، ومكتب بريد، ومستشفى، وموقف إقليمى، ومركز شباب، وإنشاء مقرات للجهات الحكومية بالمدينة.

Advertisements

واستجاب «حنفى» لمطلب الأهالى بالإعلان عن طلب الحصول على الوحدات السكنية وعددها 538 وحدة، وكلف المدينة بتشكيل لجنة تتضمن أعضاء مجلس النواب، وبعض مشايخ القبائل، لدراسة الحالات ووضع الضوابط والشروط والعرض عليه، على أن تكون الأولوية في التوزيع، للمطلقات والأرامل، ومتضرري السيول، والزواج الحديث ومتعددي الزواج.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة حلايب تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلفه بتسخير كل الجهود لخدمة أبناء المدينة، لتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان بشكل عام، وعلى المستوى الصحي والتعليمي بشكل خاص.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة حلايب اللواء مصطفى عبدالرحيم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.