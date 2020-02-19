شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى لأهالي حلايب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، خلال زيارته التفقدية الأولى لمدينة حلايب، على تخصيص قطعة أرض، لبناء مستشفى لأهالي حلايب.
وقال «حنفى» إنه يسعي إلى «الإصلاح الصحي» بالمحافظة من خلال تطوير المستشفيات، وعمل زيارات متكررة إليها ولمختلف المصالح الحكومية للوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن «توجيهات القيادة السياسية صارمة بشأن الملف الصحي، وأنه لا يقبل أي تجاوز تجاه المواطنين».
رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
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