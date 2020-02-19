شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تنسق بشكل دورى مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة آخر تطورات الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد فى الوزارة والمحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية التى تتوقعه اليوم هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه توجد غرفة عمليات مركزية فى مقر الوزارة بالقاهرة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، كما أن هناك غرف عمليات مركزية فى كل محافظة تتابع مع الأحياء أولاً بأول.

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وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جرى توجيه المحافظات برفع حالة الطوارئ واستمرارها حتى بعد انتهاء الموجة التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، ومراجعة البالوعات والمصارف، وصيانة أعمدة الإنارة فى الشوارع.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنها تتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا باردًا نهارا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.