شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية المقرر عقدها في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقرر تأجيل عقد القمة العربية - الافريقية فى دورتها الخامسة والتى كان مقررا عقدها فى العاصمة السعودية الرياض في 16 مارس المقبل إلى موعد آخر قريب يناسب الجانبين يتم الاتفاق عليه.

صرح بذلك مصدر دبلوماسي عربي مسؤول، وقال انه سيتم إرسال مذكرة رسمية للدول الأعضاء بهذا الشأن، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التأجيل من الدولة المضيفة للقمة ( السعودية).

فيما أفادت مصادر دبلوماسية عربية أخرى بأن جمهورية جنوب افريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي طلبت أن يكون هناك موعد آخر ومزيد من الإعداد والتحضير للقمة، يذكر أن الدورة الرابعة للقمة العربية الافريقية عقدت فى ملابو فى غينيا الاستوائية نوفمبر 2016.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية المقرر عقدها في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.