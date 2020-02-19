«صحة شمال سيناء»: تحقيق 95.22% من المستهدف في التطعيم ضد «شلل الأطفال»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء عن تحقيق نسبة 95.22 % من إجمالي المستهدف في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في اليوم الثالث.

وقال كامل، في تصريح له، إنه تم تطعيم ٥٢٥٠٧ طفلا وطفلة في الحملة بنسبة بلغت 95.22 % من إجمالي المستهدف، حيث تم تطعيم ٢٨٠٦٥ طفلا وطفلة بالعريش، و١٧١١٨ طفلا وطفلة ببئر العبد، و٤١٦٥ طفلا وطفلة بالشيخ زويد، و٢٧٤ طفلا وطفلة برفح، و١٩٢٠ طفلا وطفلة بالحسنة، و٩٦٥ طفلا وطفلة بنخل.

من جانبه، أكد مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق أن الحملة تستهدف 55147 طفلا وطفلة من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات، وأن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة في التجمعات والمناطق والأحياء.

ومن جانبه، قال خالد العقدة مشرف وزارة الصحة إنه تم عقد اجتماع الليلة مع مسئولي ومشرفي الحملة القومية لمتابعة مستجدات ونتائج الأيام السابقة، وأن الحملة مستمرة غدا الأربعاء، مشيرا إلى أن التطعيم مجاني وبدون أي مقابل.. كما وجه التحية والتقدير إلى جميع الفرق المشاركة في الحملة لجهودهم وحرصهم على استكمال دورهم الأساسي في تقديم الخدمة الصحية.

وأضاف محسن صبحي مراقب عام مديرية الصحة أن الفريق الصحي يعمل بكامل طاقته للوصول إلى كل طفل بالمحافظة وتطعيمه من خلال الحملة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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