6 معلومات تهمك لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح :

يتساءل بعض المواطنين عن الخطوات أو الإجراءات اللازم اتباعها عند تعرض اي مواطن للصعق الكهربائى عند ملامسته التيار الكهربائي بطريقة غير مقصودة.

وحرصا من "مصراوى" على نشر الإجراءات اللازمة الواجب اتخاذها عند حدوث صعق كهربائى يتم اتباع ما يلى :

1. افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2. في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء:

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• لا تلمس المصاب بالصعق بأيد غير معزولة بل استعمل عصا خشبية او بلاستيكية لابعاد مصدر الكهرباء من المصاب.

• أستخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

• وان أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلي الذراع وسحبه.

3. أستدعي المساعدة وأتبع ارشادات الاسعافات الاولية.

4. تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.