أخبار مصر | اليوم.. "التضامن" تختتم الدورات التدريبية لمشروع "مودة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "التضامن" تختتم الدورات التدريبية لمشروع "مودة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم وزارة التضامن اليوم، المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، حيث تنتهي الدورات التدريبية لتدريب المدربين وإعداد كوادر شبابية قادرة على تنفيذ أنشطة المشروع داخل الهيئات الشبابية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكان المشروع عقد عدة مقابلات شخصية لعدد 104 كوادر شبابية، حيث اعتمدت المقابلات على أسس علمية في التقييم من خلال استمارة موضوعة تقيس ثلاثة جوانب وهم: المعرفية والمهارية والسلوكية المتعلقة بالعملية التدريبية.

جدير بالذكر أن اختيار المتقدمين جاء بعد إجراء المقابلات لـ200 شاب وفتاة قاموا بملء استمارة إلكترونية كطلب التحاق بالتدريب.