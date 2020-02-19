أخبار مصر | "القوى العاملة" تعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للخدمات الأمنية، وذلك براتب 2350 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة لدى الشركة، 500 فرد أمن إداري، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل ابتدائي، وذلك براتب 2500 جنيه.

كما تطلب الشركة، 200 عامل نظافة، براتب 2350 جنيها.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين طبي، واجتماعي، وتوفير سكن، ومواصلات داخلية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف الاتصال على 01117004577، أو التوجه لمقر الشركة في القرية الذكية.

