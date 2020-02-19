مصر | خنق صديقه وسرقه وفر هاربًا.. تفاصيل صادمة في مقتل "طفل البدرشين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خنق صديقه وسرقه وفر هاربًا.. تفاصيل صادمة في مقتل "طفل البدرشين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرحة ماتت على الطريق.. شهد أهالي مركز البدرشين، صباح الثلاثاء، حالة من الحزن، عندما عثروا على جثة طفل لا يتعدى عمره أكثر من ١٤ عامًا، ملقاه بإحدى الطرق الزراعية بقرية الطرفاية بجنوب المركز، واستمر الأهالي لساعات للبحث عن هوية الطفل وماذا حدث به.

بعد ساعات قليلة، من وصول رجال الشرطة، وبفحص بلاغات التغيب، تبين أن الجثة لطفل يدعى "محمد رضا" سائق "توك توك"، خرج للبحث عن لقمة عيشه مساء أمس الاثنين ولم يعد.

بداية الواقعة.. "سائق" وراء الجريمة

كان الرائد محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة صبي يعمل سائق "توك توك" ملقاه أسفل كوبري المرازيق.

و نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" مقتولا أسفل كوبري المرازيق بمركز البدرشين، وأن وراء الواقعة سائق ٣٢ عامًا من ذات المركز، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تحقيقات النيابة.. أقوال والد الطفل المقتول

واستمعت النيابة لأقوال والد "الطفل"، الذي أوضح أن نجله يعمل على "توك توك" ملك لأحد الأشخاص، منذ فترة، وذلك لمساعدتنا في الحياة.

وأفاد والد الطفل، أنه في يوم الواقعة مساء الاثنين، خرج نجله من أجل لقمة العيش، ولكنه بعد مرور ساعات تأخر عن رجوعه للمنزل، فبحث عنه مع أهالي القرية، وقدم على الفور بلاغًا باختفائه.

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وأضاف الوالد في التحقيقات، بعد غضون ساعات، أنه تم إبلاغه بالعثور على حثة نجله أسفل كوبري المرازيق، وبعد ساعات قليلة تم القبض على المتهم، مشيرًا أن المتهم جار له في القرية، وزميل نجلي، وتربطنا به علاقة طيبة به.

اعترافات المتهم بقتل الطفل

واعترف الطفل المتهم أمام النيابة بأن الدافع وراء جريمته مروره بضائقة مالية منذ فترة وقد أكدت التحقيقات، أن المتهم كان على علم بقيادة المجني عليه لـ"التوك توك"، ومواعيد خروجه، فخطط لارتكاب الجريمة لسرقته، وفي يوم الواقعة تعدى المتهم عليه في منطقة زراعية بمركز البدرشين، وقام بخنقه وسرق "التوك توك" وفر هاربًا، وبالبحث عن مواصفات "التوك توك" عثر عليه بحوزه المتهم.

وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وأنه خاف من كشف جريمته، فحاول تقطيع الـ"مشمع" الخاص بالـ"توك توك"، وإضرم النيران فيه لإخفاء معالمه، وكان ينوي بيعه للحصول على مبالغ مالية.

وأفاد مصدر بالنيابة، في وقت تصريحات سابقة إلى "الخليج 365"، أن الطفل عثر عليه أهالي قرية الطرفاية بذات المركز، أثناء توجههم لعملهم صباح يوم الواقعة، وعلى الفور أبلغوا الشرطة، لافتًا إلى أن الطفل كان يرتدي ملابسه كاملة، وبه آثار كدمات، بالإضافة لخنق بالرقبة، نتيجة الاعتداء عليه.

حبس المتهم بقتل الطفل

وأمرت النيابة، بحبس المتهم ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.