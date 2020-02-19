شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الرازق: تطوير شركات قطاع الأعمال يساهم في التنمية الشاملة بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار د. عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي بالإعلان عن صناعة أول لودر صناعة مصرية ١٠٠%، وأكد أن مصر قادمة وبقوة في شتى المجالات وعلى رأسها مجال الصناعة.

وقال «عبد الرازق» في تصريحات له، إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يساهم في التنمية الشاملة بالدولة ويضيف قيمة إلى الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج ومصانع الأدوية والصناعات الأخرى.

وأشاد «عبد الرازق» بقرار الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات الأعمال العام وتحديث الآلات والمعدات وميكنة إجراءات العمل والتركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري. وأكد أن مصر أصبحت منطقة جذب استثمارات صناعية بفضل الاستقرار والبنية التحتية وتوافر الأيدي العاملة المدربة.