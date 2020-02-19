شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من الحصبة خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه فى غضون 3 أشهر سيجرى إعلان مصر من جانب منظمة الصحة العالمية كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانى.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، لـ"الخليج 365"، أن مصر تقدمت بملف إلى منظمة الصحة العالمية لإعلانها خالية من الحصبة والحصبة الألمانى، مضيفًا أن التطعيمات متوفرة وتخضع لإشراف منظمة الصحة العالمية .

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التى تساهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، أنه يجرى تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتًا إلى أن التطعيم فى الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف "مجاهد"، أنه جرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى أنه يشارك فى الحملة حوالى 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ4 أيام، كما يُعقد اجتماع مسائى لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفى مديريات الشئون الصحية لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.