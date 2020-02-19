شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى وفدًا سويسريًا فى ضيافة كبير مستشارى البرلمان الدولى بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفدا سويسريا رفيع المستوى يضم النائب العام السويسرى السابق رئيس محكمة جنيف حاليا، ونائب رئيس الحزب الديمقراطى المسيحى بسويسرا، كما ضم أحد كبار مستشارى الأمن لدى الحكومة السويسرية، وذلك فى ضيافة سعادة السفير، مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولي.

وعقد اللقاء بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

وتناول اللقاء خطورة التطرف والإرهاب، وبيان حقيقية الجماعات المتاجرة بالدين، والتى تتخذ منه ستارا لأغراض لا علاقة لها بالدين، وضرورة كشف طبيعة هذه الجماعات ونزع غطاء التستر بالدِّين عنها، مع التأكيد على الإيمان بحرية المعتقد وحق التنوع والاختلاف، وحرية إقامة الشعائر، وإعلاء مفهوم وقيم الدولة الوطنية، وما يستوجبه حق المواطنة من حقوق الولاء والانتماء للدولة، وعدم استخدام الجماعات المتطرفة المدثرة ظلمًا بغطاء الدين من قبل بعض الدول الراعية للإرهاب لخوض حروب بالوكالة من خلال تلك الجماعات ، وضرورة وحتمية التمييز بين الدين الحقيقى الخالص لوجه الله (عز وجل) القائم على أساس حرية المعتقد وعدم المتاجرة بالدين ، وبين تلك الجماعات الضالة والمنحرفة التى تتاجر بدين الله (عز وجل) وتشكل خطرا على التسامح الدينى والأمن المجتمعى والسلام العالمى .

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى كلمته بالأمم المتحدة بجنيف، أمس الثلاثاء، التى ألقاها فى افتتاح مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف 2020م، الذى تقيمه رابطة العالم الإسلامى، أن الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكًا من جميع الفيروسات القاتلة المدمرة.

وتسائل وزير الأوقاف، قائلا: إذا كان العالم قد هب هبة رجل واحد لمواجهة ظهور الفيروس الأخير وهو أمر يحسب له فلماذا لا يهب بنفس الهمة فى مواجهة الإرهاب وصانعيه ولا سيما أنه أكثر خطرا وأسرع انتشارًا وعبورا للحدود والقارات، ولا سيما الإرهاب الإلكترونى الذى يتصيد الشباب ويتخطفهم.