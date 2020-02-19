بعد 3 ساعات من بدء إزالة كوبري الحلمية.. تعرف على التحويلات المرورية الجديدة "فيديو جراف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، في الحادية عشر من مساء الثلاثاء، في إجراء بعض التحويلات المرورية؛ لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة أثناء أعمال إزالة كوبري الحلمية وتنفيذ كوبري جديد بواقع ثلاث حارات مرورية.

وبالتزامن مع أعمال إزالة الكوبري؛ بدأ تنفيذ التحويلات المرورية كما هو مبين بالفيديو جراف التالي: