الأسبوع المقبل انتهاء تقديم طلبات حجز شقق "سكن مصر" بـ3 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزراة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من تلقى طلبات التقديم في حجز شقق المرحلة السادسة من مشروع "سكن مصر" بـ3 مدن في الصعيد (المنيا الجديدة ــ مدينة ناصر غرب أسيوط - غرب قنا)، يوم 27 فبراير الجاري.

ويشمل الطرح في مدن الصعيد 227 وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير بمساحات من 106 أمتار حتى 115 كاملة التشطيبات، وبنموذج معماري مميز كما أن المشروع سيحاط بسور شجرى لتوفير الخصوصية.

ووفقًا لكراسة الشروط، وصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة إلى 3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه، وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار 368 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا 395 ألف جنيه.

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ويبدأ الحجز الإلكتروني خلال الفترة من 8 مارس وحتى 12 مارس المقبل.

وتمثلت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط من هنا