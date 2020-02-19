شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات مصر» مبادرة لـ«قومي المرأة» لتخفيض قوائم الانتظار للكشف المبكر لسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم مبادرة«سيدات مصر» لتخفيض مدة قوائم الانتظار بمستشفى بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان في الفترة من ١٨ فبراير الجاري حتى ١٨ مارس القادم والتى تتزامن مع احتفالات عيد الأم، بمشاركة أعضاء وعضوات المجلس ولفيف من الشخصيات العامة خلال زيارة رسمية لمستشفي بهية اليوم الثلاثاء.

حيث استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرة دعم صحة المرأة المصرية. كما توجهت رئيسة المجلس بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للدور الفاعل الذي تقوم به من أجل تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، مؤكدة أن ملف صحة المرأة المصرية يلقي اهتماما كبيرا من جهات الدولة، مشددة على ضرورة التكاتف مع الدولة لرعاية صحة المرأة المصرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ان مستشفى بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى ستكون البداية حيث ان اليوم يشهد اطلاق مبادرة لتخفيض مدة قوائم الانتظار بالمستشفى وذلك للإطمئنان على أكبر عدد ممكن من السيدات وتقديم خدمات العلاج المختلفة لهن خلال أقصر مدة زمنية ممكنة.

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وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان الاحتفال بعيد الام هذا العام سيكون مختلف حيث أنه يبعث رسالة طمأنة إلى كل أمهات مصر، موضحة ان هذه المبادرة تتزامن مع الاحتفال بعيد الأم وتستهدف تقليل قوائم الانتظار من ٤٥ يوم إلى ٢١ يوم، وذلك بتكلفة تقدر ب ٢١ مليون جنية لكى تحتفل كل ام بعيدها وهى ومطمئنه.

كما ناشدت رئيسة المجلس القومى للمراة كل أمهات مصر ان يعلموا اولادهن اهمية دورهم في خدمة الوطن وخدمة من حولهم، متمنية أن تقوم الامهات بحث ابنائهن على أن تكون هدية عيد الام هذا العام هو تبرعهم لمستشفى بهية من أجل المساهمة في الإطمئنان على صحة كل ام مصرية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنها تعتبر نفسها أحد حفيدات بهية وجزء من هذا الصرح العظيم الذي يخدم المرأة المصرية، مؤكدة أن المجلس وفروعه في جميع المحافظات يعمل على تقديم كل الدعم لمستشفى بهية لرعاية المرأة في المحافظات.

وأكدت الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة ان السيد الرئيس أكبر داعم للمراة المصرية مضيفة أن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية كانت استمرارا لدعم الرئيس لتمكين المرأة في جميع المجالات.

وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة لجنة التدريب انها شعرت بالقوة والتآلف بمجرد وجودها داخل المستشفى، وطالبت بدعوة صناع الدراما والقائمين عليها لتجسيد الصعاب التي يعيشها مريض السرطان في الأعمال الدرامية .

فيما أكدت دينا حسين عضوة المجلس ومقررة لجنة الشباب سعادتها بوجودها داخل هذا الصرح العظيم، مشددة على أنها سوف تقوم بإقناع جميع زملائها والمحيطين بها للمشاركة في هذه المبادرة الهامة ودعم مستشفى بهية .

زيارة قومي المرأة لمستشفي بهية

زيارة قومي المرأة لمستشفي بهية

زيارة قومي المرأة لمستشفي بهية