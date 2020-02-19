شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد: ضد «شلل الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجان الطبية أعمالها لتفعيل الحملة القومية ضد شلل الأطفال فى المحافظات، أمس، وتفقد المحافظون ووكلاء مديريات الصحة أماكن التطعيمات فى المراكز والقرى.

شلل الأطفال في بورسعيد

شلل الأطفال في بورسعيد

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2006، إلا أن وزارة الصحة تستمر فى تنفيذ حملات التطعيم ضد المرض لرفع المناعة بين الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالبلاد لضمان الاستمرار فى الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

عدسة «المصرى اليوم» رصدت تفاعل الآباء والأمهات فى مدينة بورسعيد مع الحملة وعدم ترددهم فى تطعيم أطفالهم.