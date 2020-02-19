شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية: نوّة «الشمس الصغيرة» تضرب «الثغر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط فى حركة الرياح، بالتزامن مع نوة «الشمس الصغيرة»، التى تستمر ٣ أيام، مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة.

وشهدت معظم شوارع المدينة تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة التى لم تستطع شبكة الصرف الصحى استيعابها.

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سقوط الأمطار في الإسكندرية

سقوط الأمطار في الإسكندرية

وتواصل شركة الصرف الصحى، بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر جهودها لكسح مياه الأمطار بواسطة 95 سيارة نافورى من الشوارع وأسفل الكبارى والأنفاق.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بميناءى الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لارتفاع الأمواج فى المعدلات الطبيعية حتى الآن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءى الإسكندرية والدخيلة. عدسة المصرى اليوم سجلت بالصور معاناة أهل الإسكندرية مع نوة «الشمس الصغيرة» ومعاناتهم من آثار سقوط الأمطار.