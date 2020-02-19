شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية بالدقهلية: السادة النواب نحن لا نرحب بكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع أهالى قرية مبارك التابعة لمركز بنى عبيد فى الدقهلية، لافتات على دار المناسبات، وشوارع القرية، يعلنون فيها رفضهم استقبال أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، وتحذر من حضورهم للقرية، بقولهم «شباب قرية مبارك.. السادة النواب ليس مرحبًا بكم فى قرية مبارك شماس، منعا للإحراج»، لأنهم لم يستفيدوا من عضويتهم فى البرلمان، خلال الدورة البرلمانية الماضية، فيما قال النواب إنهم قدموا خدمات كثيرة للقرية، وساهموا فى إقامة العديد من المشروعات المهمة فيها.

قال محمد عبدالله، من أهالى القرية: «نظمنا حملة تضم شباب قرية مبارك، وشماس، والتحسين، وعزبة 15 و12 والمصادرة، التابعة للوحدة المحلية باليوسيفية، والتى تتبع انتخابيا دائرة بنى عبيد ودكرنس، لأن القرية ينقصها الكثير من الخدمات، رغم الوعود الكثيرة من النواب التى لم تنفذ، فليس لدينا مركز شباب رغم وجود الأرض، واستخراج الرخصة، وللأسف المركز الحالى فى شقة مستأجرة لا مياه ولا كهرباء بها».

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وقال نادر جمعة: «لا نرى النواب إلا قبل الانتخابات، وعندها يطلقون وعودا كثيرة، لكن بعد نجاحهم لا نراهم، رغم أن مشكلات القرية كثيرة، فكثافة الفصل فى المدرسة الابتدائية مثلا تصل إلى 70 تلميذا، ولا يوجد تعليم، وكذلك المستشفى لا يوجد به أطباء أو أدوية أو مستلزمات، وشكونا كثيرا لكل النواب والمحافظ دون جدوى».

وقال السيد عماد الدين: «القرية تعانى من مشكلات عديدة، فمثلا الطريق طوله 4 كيلومترات فقط، ويتحول إلى بركة طين مع الأمطار وتنعزل القرية عما حولها، ولا يوجد صرف صحى، والمقابر أصبحت ممتلئة ومغلقة وأصبحنا نبنى طوابق بها حتى نتمكن من دفن موتانا، وتوجد قطعة أرض بجوارها طالبنا النواب بمساعدتنا على ضمها للمقابر، لكن لا حياة لمن تنادى».

من جانبه، علق مكرم رضوان، النائب عن الدائرة، على الحملة بقوله: «قدمنا خدمات كثيرة للقرية منذ عام 2003 فى عهد شقيقى الدكتور هرماس رضوان الذى كان نائبا، منها أن شماس كانت عزبة وتحولت إلى قرية، وتم تنفيذ مشروعات كثيرة مثل محطة الصرف ومدارس الثانوى الفنى والصناعى، وجار إنشاء مركز شباب وملعب وتم إسناد العملية بالفعل لإحدى الشركات، والتنفيذ مجرد وقت».

وقال النائب أسامة أبوالمجد، عضو مجلس النواب عن الدائرة: «قدمنا خدمات كثيرة بالوحدة المحلية بالكامل ويتم توزيع الخدمات حسب الأولوية وسعينا لإنشاء مركز الشباب ووصلنا إلى المراحل النهائية».