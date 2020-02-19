شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يستمع لشكاوى المواطنين حول القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فتحى علاء الدين، مدير مديرية الطرق فى أسوان، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل وزارة النقل بالطرق الداخلية فى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 57 مليون جنيه من المحافظة للطرق من خلال عمليات الرصف ورفع الكفاءة والصيانة وإعادة الشىء لأصله.

جاء ذلك على هامش جولة لوفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، لأسوان، والتى بدأت بمحطة قطار إدفو، حيث استمعت اللجنة لشكاوى المواطنين بشأن مواعيد التقاطر وعدم وجود بوابات كافية بالمحطة، وعدم تأهيلها لذوى الاحتياجات الخاصة.

Advertisements

وقال الركاب إن موعد الرحلة فى الخامسة والربع صباحا، وطالبوا بتأجيل الرحلة حتى السادسة، ليكون الوصول فى الموعد المناسب فى الثامنة صباحاً، وقالوا إن الرحلة تستغرق قرابة ساعتين، حيث يقف القطار فى 23 محطة حتى الوصول إلى أسوان.

وطلب هشام عبد الواحد من مسؤولى السكك الحديدية بالمحطة وضع حل لتلك الأزمة وإيجاد حل لمواعيد تقاطر الدرجة الثالثة، المتوجهة إلى أسوان، خاصة الرحلات الصباحية التى تنقل الطلاب إلى جامعة أسوان.

وتعهد حسين الرشيدى، مدير منطقة السكة الحديد بأسوان، بدراسة المطالب والملاحظات التى أبداها النواب أثناء الجولة التفقدية، وقال إنه ستتم دراسة إنشاء سلم كهربائى لتسهيل نقل ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك حل أزمة المدخل الجنوبى لمحطة إدفو للتسهيل على المواطنين.

وتفقدت اللجنة أعمال إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى، واقترح النواب أن يكون الطريق نواة لمحور جديد لربط أسوان بطريق أسيوط الشرقى، لاستيعاب نقل منتجات المناجم والمحاجر المنتشرة بالجانب الشرقى من المحافظة.