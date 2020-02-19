شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: زيارة لـ«سكة حديد إدفو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة أمس، الطرق والمحطات بمركز ومدينة إدفو، ضمن زيارة اللجنة لمحافظة أسوان.

وقال النائب حسن سيد خليل، عضو المجلس عن دائرة إدفو، إن وفد اللجنة تفقد محطة السكة الحديد للتعرف على المشاكل بها، وقام بالمرور على طريق «إدفو- مرسى علم»، وتوجه إلى موقع مقترح لإنشاء كوبرى جديد ما بين شرق وغرب النيل يكون منتصف ما بين كوبرى إدفو وإسنا لخدمة القرى الواقعة شمال مدينة إدفو.