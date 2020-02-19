شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» و«الغضبان» يبحثان الحفاظ على التراث المعمارى فى بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الأول، خطوات العمل التنفيذى فى مشروعات الإسكان القائمة بالمحافظة، التى عرضها المحافظ، ووجهة النظر حول تخطى بعض العقبات الفنية التى تظهر أثناء التنفيذ.

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وعرض محافظ بورسعيد الخطط والمشاريع المستقبلية بمختلف المجالات بما تمثله المحافظة من أهمية كقاطرة للاقتصاد القومى، وتضمن اللقاء سبل الحفاظ على التراث المعمارى والمبانى التراثية ببورسعيد، والتى تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية فى عدد المبانى التراثية القائمة بها.

وأبدى «الجزار» ترحيبه بالمساهمة فى دعم المشروعات العمرانية ومشروعات البنية التحتية بالمحافظة، إلى جانب دعم خطط المحافظة للاحتفاظ بعدم وجود عشوائيات بها، كما تمت مناقشة دفع العمل فى مشروعات المرافق العامة والخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى فى المرحلة الثالثة منه والجارى العمل بها.

كما تمت مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد، بما يتفق مع تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة، بحضور عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أشرف المقدم، أستاذ العمارة بكلية الهندسة فى بورسعيد، والسيد خلف، مستشار المحافظ، وعماد البرشة، وكيل مديرية الإسكان، ورحاب البطوط، مدير التخطيط العمرانى.