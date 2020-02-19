شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الزميلين محمد السمكوري ورضوان أبوالمجد في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كلٌ من حزب الشعب الجمهوري، ومركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، قائمة شخصيات العام بمحافظة الأقصر للعام 2020، وذلك للعام الثالث عشر على التوالي، حيث أعلن عن أول قائمة في العام 2007.

وفاز بأفضل تغطية صحفية وتلفزيونية وإذاعية الإعلامية وفاء حافظ من إذاعة جنوب الصعيد، ومحمد السمكورى من جريدة «المصري اليوم»، وأحمد مرعى من جريدة اليوم السابع، ومحمد محروس، من موقع مصراوى، ومحمد عبداللطيف الصغير من جريدة الوطن، وعمر شوقي من جريدة المساء، وإيمان العمارى من جريدة البوابة نيوز، وميرفت الفخرانى من جريدة اليوم الجديد، وإيمان الهوارى من بوابة الأهرام، وأبوالحسن عبدا لستار من مؤسسة ولاد البلد، وعبدالرحمن القرشي من قناة «TEN».

وفاز بأفضل صورة الفنان أحمد حامد أمين من إدارة الإعلام بمحافظة الأقصر، وأفضل تغطية صحفية مصورة رضوان أبوالمجد من جريدة «المصري اليوم». ومنحت العام، للدكتور بدوى رئيس جامعة الأقصر، والكاتب والمؤرخ فرنسيس أمين، وفاز الدكتور حمادة العمارى، نائب الأقصر، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بلقب شخصية العام البرلمانية، وفاز اللواء الشافعي محمد حسن، وحشمت يوسف بلقب شخصية العام السياسية، وفاز الدكتور صالح عبدالمعطى عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر، واللواء حسنى حسين بلقب شخصية العام الوطنية، وفاز فضيلة الشيخ أحمد مرتضى بلقب الشخصية الأكثر تأثيرا، وفاز الشاعر والمترجم والأديب الحسين خضيرى، بلقب شخصية العام الثقافية، وفاز المهندس عرفات أين بلقب شخصية العام الرياضية، وفاز عمرو عبادي، لاعب فريق الحسينات بدوري مراكز الشباب، بلقب لاعب العام، وفاز الفنان الدكتور محمد عرابي، بلقب شخصية العام التشكيلية، وفازت الدكتورة صابرين عبدالجليل عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، بلقب شخصية العام النسائية، وفاز الدكتور عبدالحكيم أبوالقاسم سليم، نقيب الأطباء، بلقب شخصية العام النقابية، وفاز الدكتور بطرس وديع بلقب الطبيب الإنسان.

وفاز الخبير السياحي ممدوح فيليب، والخبير السياحي ثروت عجمي، والخبير السياحي محمد عثمان، والخبير السياحي أيمن أبوزيد، والخبير السياحي أيمن السمان، بلقب شخصية العام السياحية. وفاز الشاعر والأديب عز العرب عبدالحميد ثابت، بلقب شخصية العام الفكرية، وفاز الكاتب والأديب عبدالمنعم عبدالعظيم، بلقب مؤرخ العام.

وفاز رجل الأعمال روماني عجايبى، ورجل الأعمال محمد عبدالحميد، رئيس لجنة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، والخبير السياحي محمد قناوي، وسيدة الأعمال

أماني الشعولى، رئيس لجنة المرأة بحزب مستقبل وطن، بلقب شخصية العام الإنسانية بمحافظة الأقصر.

وفاز الدكتور منصور النوبي، العميد الأسبق لكليتي الآثار بقنا والأقصر، الدكتورة هوريج سوروزيان، رئيسة البعثة الأثرية العاملة بمعبدالملك امنحتب الثالث، بلقب شخصية العام الأثرية.

وفاز الدكتور محمد يحيى عويضة، المدير العام لآثار الأقصر ومصر العليا، بلقب افضل مدير عام. وفازت الأستاذة شيرين النجار عضو المجلس القومي للمرأة، بلقب المرأة الأكثر تأثيرا، وفازت الحاجة سيدة راشد بلقب شخصية العام الشعبية، وفازت الأستاذة زوزو كعابيش، بلقب فتاة العام.

وفاز الكاتب الصحفي، محسن جود، والإعلامي محمود نجم، رئيس مراكز الإعلام بقطاع جنوب الصعيد، بلقب شخصية العام الإعلامية، وفاز الخبير السياحي محمود إدريس، بلقب شخصية العام الأكثر تأثيرا في وسائل الإعلام، وفاز الدكتور بيشوى أنور درياس، شخصية رجل ضد الفساد، وإمام حباشى، بلقب شخصية العام الحزبية، وفاز النائب ضياء البتيتى، والعمدة جابر محمد يس، بلقب عمدة العام.

وفاز الفنان عبدا لله جوهر، بلقب شخصية العام الفنية، وفاز الفنان سعيد الأسطورة بلقب شخصية العام المسرحية، وفاز عبدالله يس، بلقب شخصية العام الشبابية.

وفاز كتاب «باب الملاذ» للباحث الشاب محمد إمام، بلقب كتاب العام، وفاز بيت الشعر بالأقصر، ومكتبة مصر العامة بالأقصر، بلقب مؤسسة العام الثقافية.

وفازت جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، بلقب مؤسسة العام السياحية، وفازت مؤسسة اسمعونا، ومؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام، بلقب مؤسسة العام التنموية، وفازت جمعية إيزيس الثقافية للتنمية، بلقب جمعية العام.

الزميل رضوان أبو المجد