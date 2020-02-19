شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث مع وزير القوات المسلحة السنغالى مجالات التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى مع وزير القوات المسلحة بالسنغال، سيديكى كابا، والوفد المرافق له سبل التعاون المشترك فى مجالات التصنيع الحربية والمدنية كما تفقد الوزيران المعرض الدائم للمنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربى بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.

وأكد «العصار» اهتمام الوزارة بالتعاون مع وزارة القوات المسلحة السنغالية فى مجال توريد المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر وتدريب الفنيين والأمن السيبرانى، وكذا نقل الخبرة المكتسبة على مدار السنوات الماضية للإنتاج الحربى للمشاركة فى إقامة مصانع لإنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات بدولة السنغال، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية وفتح أسواق بها وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية فى مجالات التصنيع المختلفة.

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واستعرض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما تمت مناقشة التعاون فى مجال توريد معدات وأجهزة من المنتجات المدنية لمصانع الإنتاج الحربى وتوريد الأجهزة الطبية والمشاركة فى تنفيذ مشروعات تمهيد الطرق وتصنيع مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، وتنفيذ منظومات وبرامج فى مجال نظم المعلومات، وقد تم توجيه الدعوة للوزير لمشاركة وزارة القوات المسلحة والشركات السنغالية فى معرض السلاح الدولى «إيديكس 2020».

ومن جانبه، أعرب سيديكى كابا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والفنية التى تمتلكها وزارة الإنتاج الحربى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وأهمية الدور الذى تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب فى المنطقة، كما ثمن «كابا» ما تم بذله من جهود لتوطيد العلاقات فى القارة الإفريقية، معرباً عن رغبته فى فتح آفاق التعاون مع شركات الإنتاج الحربى فى مجالات التصنيع المختلفة.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على قيام فريق فنى من وزارة القوات المسلحة والشركات السنغالية بزيارة شركات الإنتاج الحربى للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد مجالات التعاون المستقبلى بينهما.