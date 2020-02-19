شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار يلتقى وزير التجارة السويدى لبحث التعاون فى النقل الجماعى الذكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وزير دولة السويد للتجارة الخارجية، والشؤون الخارجية الإسكندنافية، والسفير السويدى لدى القاهرة، وفريق العمل المصاحب لهما، لبحث سبل التعاون فى مجال النقل الجماعى الذكى المستدام بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والسويدية، وبحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنـات البشرية «هابيتات».

وقال «الجزار» إن اللقاء استعرض موقف إعداد الرسومات التنفيذية ومستندات الطرح، لمشروع الأتوبيسات السريع «BRT»، والتى يجرى الانتهاء من إعدادها بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنـات البشرية «هابيتات»، كما تم أيضاً مناقشة الاستفادة من المنحة السويدية لمشروع «النقل الجماعى الذكى المستدام» فى تقديم الدعم الفنى لخطط النقل الجماعى الحضرى الذكى داخل مدينة 6 أكتوبر، ودعم وحدة تنظيم النقل الجماعى الذكى، التى تم إنشاؤها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال أعمال التدريب والدعم الفنى، ومناقشة مواصفات الأتوبيسات ذات السعة الكبيرة، التى سيتم استخدامها فى المشروع، بما يتفق مع ما تنتجه الشركات الكبرى، والمواصفات المُتبع استخدامها فى مثل هذه المشروعات فى الدول الأخرى.

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وأشار الوزير، إلى أن مشروع الأتوبيسات السريعة «BRT»، يربط مدينة 6 أكتوبر من المنطقة الصناعية مروراً بالمحور المركزى، وطريق الواحات، وطريق الفيوم، وشارع فيصل حتى محطة مترو فيصل، ومحطة أتوبيس الجيزة، بطول 42 كيلومترا، مما سيكون له أثر إيجابى على الطرق الداخلية بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك ربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة الجيزة.

وأوضح المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، أن تأثير مشروع الأتوبيسات السريعة «BRT»، على النقل الجماعى الحالى غير المنتظم، سيحتاج إلى إعداد دراسات لكيفية التعامل مع الوضع الراهن، وتنظيم عملها، بما يضمن تكامل الخدمة بينهما، وبما لا يؤثر سلبًا على اقتصادياتها، وتحديد المسارات التى يمكن العمل عليها، لتغطية المناطق المحرومة من الخدمة، وتأدية دور النقل المُغذى للمشروع سواء داخل مدينة 6 أكتوبر أو مدينة الجيزة.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنـات البشرية «هابيتات»، سيقوم بإعداد كراسة الشروط لطرح إعداد الدراسة على المكاتب الاستشارية الدولية والمحلية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السويدية المانحة.