شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل حركة السيارات بسبب إنشاء كوبرى جديد بحلمية الزيتون وإزالة القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فى إجراء تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ كوبرى جديد مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال إزالة لكوبرى الحلمية وتنفيذ كوبرى جديد بواقع ثلاث حارات مرورية، حيث سيتم البدء فى تنفيذ تلك التحويلات التى تستمر لمدة شهر، والذى يتطلب إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

أولاً: القادم من مناطق كوبرى التجنيد وميدان ابن الحكم تجاه ميدان المطرية يسلك المحاور الآتية:

1 - يميناً شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية فيساراً شارع متحف المطرية فكوبرى النعام فشارع الرشاد فيساراً شارع منية مطر فيميناً شارع ترعة الجبل فيميناً شارع الحرية اتجاه المطرية.

2- يساراً شارع سليم فيميناً كوبرى سنان فيميناً شارع الزيتون فيميناً شارع ترعة الجبل تجاه ميدان المطرية أو يساراً شارع ترعة الجبل تجاه السواح.

ثانياً: القادم من ميدان المطرية تجاه ميدان ابن الحكم وكوبرى التجنيد.

يسلك المحور الآتى:

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1- يميناً شارع المطرية فشارع السواح فكوبرى الطاهر.



وعززت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.