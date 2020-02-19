شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جميع تحاليل الأجنبى الحامل لفيروس كورونا سلبية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشخص الصينى الحامل لفيروس كورونا فى العزل بمستشفى النجيلة حتى الآن جميع تحاليله الخاصة بالفيروس سلبية تمامًا، ولا يعانى من أمراض فيروسية أخرى قد تنقل عدوى.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إنه سيجرى إعادة التحاليل له خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن حالته بالتفصيل للرأى العام، مضيفًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالحالة ولا داعى للخوف من وجود تفشى وبائى.

وأضاف المصدر، أن سلبية التحاليل الخاصة به تثبت عدم وجود الفيروس فى دم الشخص نفسه، وبالتالى ليس مصدرًا للعدوى.

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وكان كشف قطاع الطب الوبائى بوزارة الصحة الفرق بين الشخص المصاب بفيروس الكورونا والشخص الحامل للفيروس، وقالت الشخص المصاب بالمرض يكون عليه أعراض المرض مثل ارتفاع فى درجة الحرارة أكثر من 38 درجة وعطس ورشح وكحة، بينما الشخص الحامل للفيروس كورونا يكون لديه الفيروس وليس معديًا ولا تظهر عليه الأعراض .

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبى".

يشار إلى عقد وزارة غرفة إدارة الأزمات والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة والتى تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، مشددة على رفع درجات الاستعداد للقصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية.