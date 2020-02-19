"القصير" يبحث مع مدير منظومة الشكاوى آليات حل مشاكل المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء آليات التفاعل مع مشاكل وشكاوى المواطنين وسرعة حلها، خاصة وأن وزارة الزراعة من الوزارات الخدمية التي تتعامل مع جميع المواطنين من خلال مسئوليتها عن إنتاج الغذاء.

وأكد وزير الزراعة - خلال اللقاء - توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بجدية مع مشاكل وشكاوى المواطنين، وأصدر توجيهاته إلى جميع قيادات الوزارة بالتنسيق والتعاون الكامل مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة وأيضا رفع المعاناة عن المزراعين .. مؤكدا أنه سوف يتابع ذلك بنفسه.

Advertisements

من جانبه، عرض طارق الرفاعي على وزير الزراعة موقف ومؤشرات أداء الجهات التابعة للوزارة بشأن شكاوى المواطنين والمزارعين ونسبة الاستجابة لها.. مؤكدا أن الحكومة حريصة على تنويع وتيسير سبل تواصل المواطنين مع المنظومة.

وأوضح الرفاعي أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 16528 أو من خلال موقع المنظومة على شبكة الإنترنت www.shakwa.eg ومن خلال (الواتس آب) وفي المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق وتطبيقي المحمول (في خدمتك) و(إيجابي) وأيضا متابعة بعض الشكاوى التي تنشر في وسائل الإعلام والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأشار إلى أنه حتى أمس الأول استقبلت المنظومة مليون شكوى من المواطنين منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي مسئولية رئاسة الوزراء في يونيو 2018، ويتم التعامل معها وفحص محتواها، وتقوم الوزارات والمحافظات والجامعات والأجهزة والهيئات باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.​