البابا تواضروس يستقبل وفدا من الأئمة والقساوسة أعضاء بيت العائلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، إن مصر بلد فريدة في التاريخ ومتميزة من حيث الأرض، لافتا إلى أننا في مصر نجد نهر النيل الذي يجمعنا حوله.

وأضاف البابا تواضروس - خلال استقباله اليوم لوفد من الأئمة والقساوسة المشاركين في مؤتمر "لأنى أب" والذى ينظمه بيت العائلة المصرية بالمقر البابوى بالعباسية - أن تواجدنا معا اليوم رسالة للعالم أجمع ، وأن هى النيل يجمع المصريين حوله منذ آلاف السنين وأنه شريان الحياة للجميع.

وأشاد البابا تواضروس الثاني بعنوان اللقاء "لأني أب"، مؤكدا أن كلمة أب كلمة غالية، وهي مفتاح النجاح في كل أسرة وهي شعور يمكن أن نحياه، كما أنها مشاعر يسكبها الله على الإنسان، وتضمن لنا في أن يكون تربية الإنسان جيدا وتضمن السلام للمجتمع .

وتابع قائلا، إن كلمة "أب" تعود بنا لمبادئ الأسرة التي تربينا عليها، ويضمن لنا جميعا نهاية للعنف والإرهاب والجريمة التي أتت من غياب الأبوة وتفكك الأسر نتيجة أب وأم غائبين.

وأهدى البابا تواضروس، وفد بيت العائلة، بالمقر البابوي، أيقونة رحلة العائلة المقدسة.

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في سياق متصل، اسُتقبل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المشاركين بالبرنامج التدريبي المكون من 150 إماما وقسيسا، برعاية رئيسا بيت العائلة المصرية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور الأمين العام المساعد نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، ضمن فعاليات البرنامج التدريبى "لأنى أب"، الذي نظم بالتعاون مع مبادرة "Wellspring Egypt" وأنا المصري في الفترة من 17 إلى 20 فبراير الجارى.

وأكد نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن اللقاءات والبرامج التدريبية الدورية التي ينظمها بيت العائلة المصرية لتعزيز مفهوم المواطنة الحقيقة لدى الآئمة والقساوسة وكذا الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن.

وألقى الدكتور "كاسى كارستنز"مؤسس حركة "العالم يحتاج إلى أب"، محاضرة بعنوان "التأثير السلبي للسوشيال ميديا داخل الأسرة" وذلك بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

حضر اللقاء فضيلة الدكتور محمد عبد العاطي المنسق العام لبيت العائلة المصرية، د. جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط مقرر لجنة الطوارئ المركزية لبيت العائلة المصرية، الأستاذ ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة wellspring.

يذكر أن حركة "العالم يحتاج إلى أب" هي حركة عالمية تأسست عام 2011 بهدف استرداد دور الأب داخل المجتمع ورجوع الأبوة لتأثيرها العميق في الأسرة، وبالتالى في المجتمع ككل، أثرت الحركة في خلال أول 3 سنوات في آلاف الرجال عبر 90 دولة.

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