وزير التنمية المحلية يبحث إحياء مسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المستجدات الخاصة بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المقررة فيما يتعلق بدعم البنية الأساسية في المحافظات التي سيتضمنها المسار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مع سكرتير عموم محافظات (القاهرة - البحيرة - الشرقية - كفر الشيخ - المنيا - أسيوط - الغربية - شمال سيناء)، وعدد من قيادات الوزارة واللجان الفنية المكلفة في كل محافظة، وممثلي وزارة السياحة والآثار ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والكنيسة القبطية.

واستعرض شعراوي المخطط الاستثمارى للمشروع وعمليات الترميم الجارية، وذلك في إطار من التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها مجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحا أن الاجتماعات السابقة انتهت من المقايسات الفنية الخاصة بالأعمال الإنشائية والطرق والبنية التحتية والرعاية الآثرية والترميم لكافة نقاط المسار بحيث تكون جاهزة لإطلاق المشروع في الموعد المحدد والمتفق عليه.

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وقال "إنه تم خلال الاجتماع بحث سرعة الانتهاء من مرحلة إعداد وتشغيل نقاط المسار الـ25، وكذا البنية التحتية لكافة نقاط المسار بالمحافظات لوضع مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة العالمية".. مستعرضا ما تم تحقيقه من كافة الجهات المشاركة والمحافظات للانتهاء من المشروع.

وأضاف أنه تم أيضا بحث توفير المبالغ المالية المطلوبة لاستكمال ما تبقى من بعض المشروعات، وذلك بتمويل من صندوق التنمية السياحية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما تم الاتفاق على بذل الجهود الممكنة للانتهاء من الأعمال المحددة ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمسار بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري؛ لإضفاء مظهرا أثريا وجماليا عليها بما يليق بالمسار لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وإنجاز المشروع بصورة مشرفة تليق باسم مصر.

وأوضح شعراوى أنه تم التنسيق مع كافة الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لبحث أفضل الطرق الممكنة للترويج السياحي والأثري لهذا المشروع القومي المهم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات منفصلة مع كل محافظة مع اللجنة الفنية المشكلة من وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار لبحث أفضل السبل الخاصة بالترويج السياحي، وإدارة نقاط المسار والحفاظ عليها وصيانتها ووضع خريطة للانتهاء من المشروعات في التوقيات المحددة.

وأشاد بمستوى التعاون الذى تقدمه كافة الوزارات والجهات المشاركة في هذا المشروع المهم لمصر، خاصة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ومجلس الوزراء، ووزارات (الآثار - السياحة - الداخلية) والكنيسة.. مشيدا بكافة الجهود التي تقوم بها كافة المحافظات في هذا الشأن، خاصة وأن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في ظل اهتمام كبير لملايين السياح في العالم.