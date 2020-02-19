"ثقافتنا مستقبلنا".. معرض فني بمتحف آثار ملوي الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف

ينظم متحف آثار ملوي معرضا فنيا تحت عنوان "ثقافتنا مستقبلنا" بالتعاون مع مشروع ايمينا لتوثيق وحماية التراث التابع لجامعة أكسفورد، يوم الأحد ٢٣ فبراير الجاري.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يضم عددا من اللوحات الإرشادية والتعريفية تشرح سبل وأهمية حماية التراث والتعريف بالمخاطر التي قد يتعرض لها وطرق حمايته وقت الأزمات لنشر الوعي الأثري لدى مختلف أنواع جماهير الشعب المصري، كما تتناول اللوحات عرضا لعملية تطوير المتحف وإعادة افتتاحه عام 2016.