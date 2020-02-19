مصر تشارك في معرض بلجراد الدولي للسياحة بصربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تشارك وزارة السياحة والآثار، بوفد رسمي رفيع المستوى من القطاع السياحي الحكومي والخاص برئاسة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في فعاليات الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair) الذي سيُعقد بالعاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 20 وحتي 23 فبراير الجاري.

وبحسب بيان اليوم، قالت غادة شلبي، إن المعرض يُعد من المعارض المهنية الهامة التي تعزز من التواجد المصري على الخريطة السياحية الدولية، كما أنه فرصة للتواصل المباشر مع القائمين على صناعة السياحة والطيران وشركاء المهنة للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لدفع الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المختلفة.

وجرى اختيار مصر لتكون الدولة الشريك (ضيف شرف) لدورة المعرض هذا العام، وهي مشاركة بالغة الأهمية ليس لدفع السياحة الوافدة إلى مصر من السوق الصربي فقط ولكن من الدول المجاورة والدول المشاركة في المعرض في دورته الحالية، حيث يمثل المعرض أكبر تجمع سياحي في جنوب شرق أوروبا، ومستمر منذ أكثر من 40 عاما، وشهدت الدورة الماضية للمعرض مشاركة 880 عارضا من كبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من 43 دولة، كما حظي بحضور 58000 زائر من المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر.

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ويعتبر المعرض، ضمن خطة المعارض التي تشارك بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتشارك الهيئة هذا العام في المعرض بجناح تبلغ مساحته 200 متر مربع، مصمم على شكل معبد فرعوني ومزود بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ حيث تم وضع شاشات عرض كبيرة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة.

ويشارك في الجناح المصري 16 عارضا مصريا يمثلون شركات سياحية وفنادق وشركات طيران، حيث سيقوم المشاركون بالجناح المصري بعرض المنتجات السياحية المختلفة.

وقد شاركت الوزارة خلال الفترة الماضية في عدد من المعارض السياحية المختلفة منها معرض Holiday World BIT بميلانو ، والمعرض الدولي لرياضة الغوص Salon De Plongée بباريس.