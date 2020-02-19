مصر | تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، تجديد حبس 7 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمتهمون هم كل من: "أنس عبد القادر احمد، وراشد عبد الحميد عبد العظيم، وأسامه راشد عبدالحميد، ووحيد جلال غريب، وعبد الله علي إبراهيم، وحازم عبد الحميد سالم، وخالد وليد زرد".

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.