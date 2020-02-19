مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 15 متهمًا بالانضمام للجماعة الإرهابية بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 15 متهمًا بالانضمام للجماعة الإرهابية بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 15 متهمًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمتهمين هم كل من "محمد محمد محمد مصيلحي (العاشر)، محمد عبدالمحسن السيد (العاشر)، على السيد عبدالجواد (العاشر)، محمد السيد حسن (العاشر)، سامي عبدالكريم (العاشر)، وليد محمد محمد حسن البركى (العاشر)، محمد السيد عبدالحميد (الزقازيق)، عبدالله السيد عبدالسميع (الزقازيق)، أحمد عبدالسيد السيد (الزقازيق)، أشرف علاء بدوى (الزقازيق)، أحمد محمد جوده (أبوحماد)، سمير محمد عبدالدايم (أبوحماد)، محمد سليمان أحمد (أبوحماد)، أحمد عبدالوهاب فتحى (أبوحماد)، ممدوح عبداللطيف (القرين).

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.