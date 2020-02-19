مصر | إخلاء سبيل 8 متهمين بإحياء رابطة "ألتراس أهلاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 8 متهمين بإحياء رابطة "ألتراس أهلاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة إلغاء التدابير الاحترازية لـ 8 متهمين في قضية إحياء أولتراس أهلاوي.

وتم إخلاء سبيل كلا من: عبدالله حسن ويوسف مصطفي وعبدالرحمن محمد ومحمد يماني وعلي وليد ومحمود زياد ومحمود عيد ومحمود جمال.

