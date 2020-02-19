أخبار مصر | قطع المياه عن مدينة الصف 12 ساعة لتنفيذ أعمال صيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن مدينة الصف 12 ساعة لتنفيذ أعمال صيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها، عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال الصيانة الدورية الخاصة بـ (بيارة العكرة بمحطة مياه الصف) وذلك ضمن برنامج العمرات السنوية مما يضطرها إلى قطع خدمة مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الـ 7 من مساء غدِ الأربعاء وحتى الـ 7 من صباح الخميس المقبل وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى مركز ومدينة الصف بالكامل.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة ضخ الخدمة بصورتها الطبيعة فور الإنتهاء.

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.