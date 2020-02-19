شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: سماع قصف مدفعى عنيف فى العاصمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افاد مراسل وكالة رويترز للانباء عن سماع قصف مدفعى عنيف فى العاصمة الليبية.

كما افادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن هناك تجدد سقوط القذائف على ميناء طرابلس في ليبيا.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن فى وقت سابق، تعرض ميناء طرابلس لقصف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

Advertisements

وأعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، انطلاق جولة المحادثات الثانية للجنة العسكرية الليبية المشتركة فى جنيف بعد قليل، مؤكدا بأن الوضع فى الميدان هش وغالبا ما يتم انتهاك وقف اطلاق النار، متابعا: "هناك 150 خرقا منذ تاريخ 12 يناير ومن الصعب أن نسير قدما فى المسارات الثلاث طالما استمرت الخروقات".

ودعا مبعوث الأمم المتحدة فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف، جميع الأطراف إلى احترام الهدنة وعودة الحياة المدنية قائلا:" على الأطراف المعنية تقديم تنازلات لبدء عودة الحياة المدنية إلى ميادين الاقتتال.