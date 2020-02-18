شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا إصابات بـ«كورونا» داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، وجود أي إصابات بفيروس «كورونا» داخل المدارس.

وقال «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، إن الوزارة تأكدت من قيام أشخاص بعينهم بإرسال تحذيرات غير حقيقية من فيروس «كورونا» عبر تطبيق «واتساب».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدولة المصرية لا تقوم بالتعتيم على وباء «كورونا»، وأنه يتم التعامل معه بشفافية كاملة، مشيرًا إلى أن المواطن الصيني الحامل للفيروس والمحتجز في الحجر الصحي بمصر صحته جيدة جدًا ولم تظهر عليه أي أعراض.