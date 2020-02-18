شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن عن نظام جديد لإثابة العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، على مذكرة مساعده لشٶون الشهر العقارى بوضع نظام إثابة جديد للعاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق أكثر مرونة وتحفيزاً على زيادة الإنتاجية وربطها بالإنجاز.

ويأتي هذا النظام إعمالا لنص المادة 42 من قانون الخدمة المدنية، والتي تجيز صرف مكافأة إثابة للعاملين الذين تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء المعمول بها، ويعمل بهذا النظام الجديد اعتبارا من يوم السبت ٢٢ فبرایر الجاري.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة مشكلات الشهر العقارى والتوثيق، وفى مقدمتها القضاء على التكدس والازدحام.