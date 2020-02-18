شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يوافق على تنظيم مسابقة سنوية للشباب باسم «هيكل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، على اقتراح تقدم به الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بتنظيم مسابقة سنوية للشباب باسم الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل؛ لتعريف الشباب بتاريخه وكتاباته المختلفة، التي أثري بها الصحافة في مصر على مدار عشرات السنين.

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ووافق نقيب الصحفيين، على اقتراح تقدمت به الإعلامية لميس الحديدي، حول إعداد فيلم تسجيلي وأفلام قصيرة، للشباب، للتعريف بـ«هيكل» وتاريخه وأعماله، مؤكدًا أن وسائل التواصل البصرية هي الأقرب للشباب والأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بآخر حواراته التي قام بها مع الإعلامية لميس الحديدي قبل وفاته.

وأكد «رشوان» أن اللجنة الثقافية بالنقابة، ستعمل على تنظيم حفل تأبين ضخم يليق بـ«الأستاذ» في ذكرى وفاته الخامسة، العام المقبل.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق كتاب «اليوميات»، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل، بمقر نقابة الصحفيين.