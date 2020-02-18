شكرا لقرائتكم خبر عن «التايمز» يصنف «المنصورة» من أفضل 110 جامعات على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت جامعة المنصورة، الثلاثاء، أنها تصدرت الجامعات المصرية وفق تصنيف التايمز البريطاني للجامعات في العالم بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.
وقالت الجامعة في بيان لها «أن التايمز البريطانى صنف جامعة المنصورة في المرتبة 102 ضمن أفضل 110 جامعات على مستوى العالم في الاقتصاديات الناشئة كما جاءت في الترتيب العام من«401- 500» ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم .
وصرح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا التصنيف الجديد جاء ليتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة.
وأضاف «أن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال».
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