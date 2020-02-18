شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو الرقص.. المنوفية تقرر استبعاد القائم بأعمال مدير المدرسة و5 من المشرفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد معتز حجازي، المتحدث الرسمى باسم محافظة المنوفية، أن التحقيقات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم فيما يخص واقعة تشغيل مقطع رقص شرقي من قبل طلاب مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات صحيحة، وقال إنه جرى التحقيق مع كل العاملين بالمدرسة من مدرسين ومشرفين وإداريين.

وأضاف أنه تقرر استبعاد مدير المدرسة القائم بالأعمال هشام إمام، بالإضافة إلى المشرفين في ذلك اليوم، وهم خمسة من الأساتذة بالمدرسة، كما تقرر نقلهم إلى الإدارة، بالإضافة إلى خصم 10 أيام من كل منهم.

وأكد أن لجنة من قبل التفتيش بالمحافظة تقوم أيضًا بالتحقيق، وبالإضافة إلى قيام النيابة العامة بالانتقال للمدرسة لمباشرة التحقيقات وسيتم رفع مذكرة بتفاصيل الواقعة وتداعياتها إلى محافظ المنوفية.