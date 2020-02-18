شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة واعظات الأوقاف تثير إعجاب وتقدير مندوبي دول العالم بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه قد عرض تجربة عمل واعظات الأوقاف، وفكرة عمل الواعظات والراهبات والمربيات معًا ومن خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة ولا سيما ما يتصل بتعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني.

وقد أثار عرض هذه التجربة الفريدة إعجاب وتقدير جميع المشاركين، متمنين نقل هذه التجربة وغيرها من التجارب المصرية في تعزيز التسامح بين الأديان واحترام آدمية الإنسان لإنسانيته وآدميته دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق، التي عرضها وزير الأوقاف على مختلف دول العالم باعتبارها تجربة رائدة ومتميزة.

حضر اللقاء الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والمطران لوقا، مطران سويسرا وجنوب فرنسا، وممثل الفاتيكان وممثل مجلس الكنائس العالمي، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير على السماك، سفير جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة بجنيف، وسفراء ومندوبي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة السودان ودولة موريتانيا ودولة الجزائر، ودولة العراق، وسلطنة عمان، ودول: الصين والبرازيل وبيلاروسيا وكولومبيا وأذربيجان وكوبا وقبرص وجنوب أفريقيا، وعدد كبير من المندوبين المعتمدين بالأمم المتحدة وممثلي العديد من المنظمات الدولية بجنيف، وعدد كبير من ممثلي البرلمان الدولي والشخصيات الدينية بسويسرا.