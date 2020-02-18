شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في صوفيا يلتقي نائبة رئيس الجمهورية البلغاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت نائبة رئيس الجمهورية البلغاري إليانا يوتوفا، الاثنين، السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم خلاله تأكيد حرص البلدين على تكثيف العلاقات والتعاون على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.

وأوضحت «يوتوفا» خلال اللقاء إدراك بلغاريا لدور مصر المحوري بإعتبارها ركيزة الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وأكدت على ضرورة تقوية جسور التواصل والتقارب مع القاهرة، مشيدة بتجربة مصر في تناول قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين، والتصدي لظاهرة الإرهاب العابر للحدود، وتمكين المرأة المصرية بفضل توافر إرادة القيادة السياسية.