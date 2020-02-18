شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر غير المقيم لدى ليتوانيا يلتقي رئيس الجمهورية الليتواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير أيمن القفاص، سفير مصر غير المقيم لدى جمهورية ليتوانيا، الرئيس الليتواني «جيتاناس نوسيدا»، وذلك بقصر الرئاسة الليتوانية في فيلنيوس، حيثُ نقل السفير القفاص تهنئة السيد رئيس الجمهورية لنظيره الليتواني بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني المُوافق لذكرى استقلال ليتوانيا يوم 16 فبراير 1918، وكذا تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لجمهورية ليتوانيا، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع الذي أقامه رئيس جمهورية ليتوانيا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المُعتمدين.

وأعرب الرئيس الليتواني عن عميق تقديره لجهود الدولة المصرية في تحقيق التقدم والتنمية والازدهار في مصر، إضافة إلى جهود الحكومة المصرية في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكذلك عملها الحثيث على نشر السلام والأمن والاستقرار ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية.

كما أكد الرئيس الليتواني على الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وأيضاً تنمية العلاقات السياحية بين الدولتين، خاصة في ضوء تصدر مصر لقائمة المقاصد السياحية للمواطنين الليتوانيين وعدم توقف رحلات الطيران إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال السنوات الماضية.